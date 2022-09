Bank of England, intervento d'emergenza sui bond (2)

(ANSA) - LONDRA, 28 SET - Nel comunicato diffuso dalla banca centrale si legge che c'è il "rischio materiale per la stabilità finanziaria del Regno Unito".

A breve giro è stata pubblicata una nota anche dal ministero del Tesoro che spiega l'intervento straordinario come misura per arginare "una significativa volatilità" nei mercati. "La banca ha identificato un rischio derivante dalla recente disfunzione dei mercati dei gilt, quindi effettuerà temporaneamente acquisti di titoli di Stato britannici a lunga scadenza da oggi (28 settembre) al fine di ripristinare condizioni di mercato normali". E continua così: "Questi acquisti saranno rigorosamente limitati nel tempo e saranno completati nelle prossime due settimane. Per consentire alla banca di condurre questo intervento di stabilità finanziaria, questa operazione è stata completamente assicurata dal Tesoro".

Viene infine fatto un riferimento al fatto che il cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng rispetta pienamente l'indipendenza della Bank of England e il governo continuerà a lavorare a stretto contatto con l'istituto "a sostegno dei suoi obiettivi di stabilità finanziaria e inflazione". (ANSA).