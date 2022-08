Torna Festival Ville Vesuviane ad Ercolano e Torre del Greco

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - "Progetto Settecento" sarà il tema anche quest'anno delle Festival delle Ville Vesuviane, in programma dal 2 al 25 settembre nelle splendide Ville del XVIII secolo dell'area vesuviana. Ad inaugurare la rassegna sarà in prima assoluta nazionale "La vita è un sogno", di Pedro Calderon de la Barca, con Mariano Rigillo per la regia di Giuseppe Dipasquale, direttore artistico del Festival nonché regista e commediografo italiano e già direttore artistico del Must Musco Teatro di Catania e del teatro Stabile di Catania.

L'evento, giunto alla trentatreesima edizione e promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane presieduta da Gianluca Del Mastro, mediante il contributo della Regione Campania con la Scabec e del ministero della Cultura, si svolgerà tra Torre del Greco ed Ercolano.

Quattro saranno le prime assolute nazionali che debutteranno durante la kermesse: oltre a "La vita è un sogno", sono in programma Raffaello Converso in "L'Opera da marciapiede tra Kurt Viviani e Raffaele Weill", con elaborazioni ed orchestrazioni di Roberto De Simone; "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello con Eros Pagni e regia di Luca De Fusco, e "Caro Pier Paolo" di Dacia Maraini con Anna Teresa Rossini. (ANSA).