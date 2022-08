I 90 anni di Scaparro in nome di festa e utopia

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Oggi Maurizio Scaparro, che festeggerà nella sua casa romana i 90 anni il due settembre, essendo nato a Roma quel giorno del 1932, è l'ultimo grande personaggio di quel gruppo, di cui fu capostipite Strehler col Piccolo dei Milano, che, nel dopoguerra, fece nascere il teatro pubblico e la moderna regia in Italia, sicuri che la cultura e il fascino del teatro potessero essere uno strumento centrale per la crescita del paese. Negli anni così lo troviamo, per citare le tappe fondamentali dopo gli inizi allo Stabile di Bologna, direttore di quello di Bolzano, quindi nel 1983 directeur adjoint del Théâtre de l'Europe a Parigi, al fianco di Strehler, e subito dopo direttore del Teatro di Roma (1983-1990); poi commissario straordinario dell'Eti, direttore dell'Olimpico di Vicenza, direttore del Teatro Eliseo di Roma (1997-2001), senza dimenticare a Parigi la direzione del ''Théâtre des Italiens''.

Per intenderci, ecco che si parte da uno spettacolo per il ventennale della Resistenza ''Festa grande di Aprile'' di Franco Antonicelli nel 1964 con cui inizia anche la collaborazione con lo scenografo di una vita Roberto Francia; poi l'anno dopo al Festival di Spoleto la riscoperta di una donna libera e intraprendente come la ''Venexiana'' di anonimo cinquecentesco, riproposta più volte nel tempo e portata anche in America, proseguendo negli anni con l'ottocentesco bandito ''Stefano Pelloni detto il Passatore'', per arrivare ai grandi testi classici, da ''Amleto'' che segna l'inizio del lungo sodalizio con un attore quale Pino Micol con cui nascono ''Cirano di Bergerac'', ''Don Chisciotte'', ''Caligola'' scritto da Albert Camus, la brechtiana ''Vita di Galileo'', e avanti ci sono ancora ''Il fu Mattia Pascal'', ''Enrico IV'', ''Don Giovanni'' sia ''raccontato dai comici dell'arte'' sia quello di Mozart all'opera, la scandalosa ''Governante'' di Brancati, sino ai privati sentimenti e le riflessioni politiche delle intense ''Memorie di Adriano'' dalla Yourcenar che dal 1989 diverrà cavallo di battaglia di Giorgio Albertazzi e oggi di Micol, con in mezzo lo sberleffo poetico e popolare dei due ''Pulcinella'' di Santanelli-Rossellini con Massimo Ranieri, diventato nel 2009 anche un film. (ANSA).