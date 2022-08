Weekend a teatro tra 30 anni stragi mafia e Storie di Massini

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Dal finale delle Orestiadi 2022 dedicato ai 30 anni delle stragi di mafia con "Orazione per Falcone e Borsellino nel giorno di San Rocco" di Salvo Licata e Marco Paolini in "Sani Teatro fra parentesi" sul Cretto di Burri; a "I due Papi" Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo nella pièce di Anthony McCarten tra Roma e Borgio Verezzi (SV). Fino al ritorno delle "Storie" di Stefano Massino a Milano. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "Il sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare nella regia di Riccardo Cavallo, ancora nella capitale, e "PPP 3%", omaggio al centenario di Pier Paolo Pasolini al Segesta Teatro Festival con anche l'avventura picaresca di "Porno-Teo Kolossal" in una lettura di Anna Bonaiuto. (ANSA).