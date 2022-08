Cirko Vertigo, online piattaforma per i crediti universitari

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - È online al link https://edu.fondazionecirkovertigo.com/ la piattaforma di Accademia Cirko Vertigo per chiedere la validazione dei crediti formativi e iscriversi al terzo anno integrativo del corso di laurea triennale in Circo Contemporaneo equipollente al Dams.

Sostenendo gli esami dell'Accademia si potrà così conseguire il titolo universitario.

Le iscrizioni al terzo anno integrativo sono aperte fino al 20 settembre 2022. Le lezioni si terranno nella sede di Grugliasco dell'Accademia, all'interno del parco culturale Le Serre. Possono chiedere l'accesso al terzo anno integrativo coloro che hanno conseguito l'attestato di specializzazione post diploma per Artista di circo contemporaneo presso l'Accademia di Cirko Vertigo e coloro che sono in possesso di un diploma annuale, biennale o triennale per Artista di circo contemporaneo ottenuto in Italia o all'estero.

Il progetto è sostenuto, oltre che dal Ministero della Cultura, da Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Città di Grugliasco .

Le materie studiate spaziano dalla storia del circo, del teatro, della danza e del cinema all'anatomia e alla biomeccanica, dalla psicologia dello sport alla comunicazione, dal marketing all'economia dello spettacolo. Ma ci sono anche discipline pratiche come preparazione fisica e acrobatica, tecniche di costume e trucco, tecniche circensi, teatro, danza classica e contemporanea.

La direzione generale è affidata al fondatore Paolo Stratta, la direzione delle tecniche circensi è saldamente nelle mani del maestro Arian Miluka. (ANSA).