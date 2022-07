Weekend a teatro tra De Capitani, Ostermeier, Pasolini

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Gran finale per il Campania Teatro Festival, tra Chiara Francini con il suo nuovo one woman show "Una ragazza come io", Elio De Capitani nella parodia "Alla greca" di Steven Berkoff, Lello Arena con Massimo Andrei in "Aspettando Godot" di Samuel Beckett e Remo Girone diretto da Giorgio Gallione ne "Il cacciatore di nazisti" di Simon Wiesenthal. Apertura, invece, dedicata al centenario di Pier Paolo Pasolini per le Orestiadi di Gibellina 2022, con Alessandro Haber, Imma Villa e Silvia Ajelli in "Per un'Orestiade africana". Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend che conta anche "Amen" di Massimo Recalcati per la regia di Valter Malosti al Festival Tra Sacro e Sacro Monte di Varese; Alessandro Preziosi ne "Il mio cuore è con Cesare" all'Estate teatrale veronese; "Le allegre comari di Windsor" di Shakespeare dirette da Marco Carniti a Roma; e, al Festival dei due mondi di Spoleto (PG), la rilettura de "Il gabbiano" di Cechov secondo Leonardo Lidi, Antonio Rezza e Flavia Mastrella nel loro "Hybris" e "History of Violence" di Édouard Louis per Thomas Ostermeier. (ANSA).