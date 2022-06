Chicago celebra 10 mila show, secondo solo a Fantasma dell'Opera

(ANSA) - NEW YORK, 24 GIU - Il musical Chicago celebra sabato 25 giugno il record di 10 mila rappresentazioni. Dopo il debutto a Broadway nel 1996, in oltre 25 anni è stato rappresentato in 36 paesi. Chicago, un revival del musical del 1975 diretto da Bob Fosse, con musiche di John Kander e testi di Fred Ebb, è ora secondo solo a 'The Phantom of the Opera' (1988) che ha all'attivo oltre 13 mila rappresentazioni.

Chicago è il secondo musical più longevo, il più longevo di quelli americani e il revival più longevo della storia di Broadway, secondo New York Theater Guide.

La trama segue le vicende dell'aspirante star del vaudeville Roxie e dell'affermata cantante Velma, entrambe imprigionate per omicidio. Roxie è stata interpretata, tra le altre, anche da Liza Minnelli. (ANSA).