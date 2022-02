Roberto Bolle and Friends in scena a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Dopo essere stato rinviato per ben tre volte a causa della pandemia, Roberto Bolle coi suoi 'Friends' arriva col gala più atteso dagli appassionati di danza a Bologna: finalmente in scena al Teatro EuropAuditorium dall'11 al 13 febbraio (venerdì e sabato alle 20.45, domenica alle 16). "La pazienza con cui Bologna ha aspettato questi spettacoli che avrebbero dovuto essere messi in scena due anni fa, mi commuove - ha scritto l'etoile dei due mondi -. Nessuno ha rinunciato, nessuno si è tirato indietro. È una cosa grande per noi artisti poter contare su un amore così forte. Saranno degli spettacoli speciali per me e per gli artisti che parteciperanno perché l'attesa del pubblico è stata la nostra attesa. La loro fedeltà, la nostra. Il loro entusiasmo e il loro amore, il nostro". Roberto Bolle danzerà con alcuni suoi colleghi-amici spaziando con le coreografie dal repertorio classico al contemporaneo. In programma c'è la creazione di Matteo Gavazzi "C&C" nella quale Bolle si esibirà in coppia con la prima ballerina della Scala Virna Toppi. Poi il classico Pas de deux dal terzo atto del Lago dei cigni interpretato dai primi ballerini scaligeri Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. A danzare 'With A Chance Of Rain' creato da Liam Scarlett sulle musiche di Sergei Rachmaninoff saranno Roberto Bolle e la giovane Agnese Di Clemente, da poco nominata solista alla Scala di Milano. Sul palco anche 'Le fiamme di Parigi', 'Don Chisciotte', 'L'altro Casanova' e 'Rain, in your black eyes' realizzato da Patrick de Bana su musica di Ezio Bosso. Tra gli artisti ospiti delle serate ci saranno Inès Mcintosh, António Casalinho, Daniil Simkin, Iana Salenko. (ANSA).