Del Bufalo, debutto a teatro con Sette spose per sette fratelli

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Il musical era il mio sogno da sempre. Ma ormai mi ero rassegnata: venivo sempre scartata al primo provino, appena ballavo. E sì che avevo partecipato pure ad Amici. Per carità, non voglio biasimare chi non mi ha preso, però ci rimanevo proprio male. Poi, energie della vita, me ne hanno proposti tre tutti insieme. Ho scelto l'appuntamento immancabile del Natale per me e mia mamma". Fiume di parole e ironia, a raccontarsi è Diana Del Bufalo, che dopo tante fiction, cinema e conduzioni tv, è alla sua prima volta in teatro. Insieme a Baz è la protagonista di "Sette spose per sette fratelli", il musical tratto dal film della Mgm di Stanley Donen (premiato con l'Oscar alla colonna sonora nel 1955), ora con regia e coreografie di Luciano Cannito e la direzione musicale di Peppe Vessicchio. Il debutto, al Teatro Brancaccio di Roma dal 19/1 al 6/2, per poi partire in tournée con tappe anche ad Avellino, Torino, Milano e Reggio Emilia.

"Cannito ne ha dato una lettura un po' più moderna, una chiave più femminista e alla Quentin Tarantino - prosegue l'attrice, che dal 24/2 sarà anche nella seconda stagione di Lol - Chi ride è fuori su Amazon Prime - Siamo in piena atmosfera western e anche noi ragazze giriamo con pistola e cinturone: come dire, guai a chi ci tocca. Si mostra la forza delle donne, la determinazione a non piegarsi". Impossibile, non tornare sulle polemiche scatenate da alcuni suoi interventi sui social in tema di vaccini. "Una volta per tutte: non sono una no-vax - dichiara - Anzi, non so nemmeno cosa voglia dire. Io ho un medico di base che mi ha sconsigliato di fare il vaccino per alcuni miei problemi. Sono sempre andata alle prove nel rispetto di tutte le leggi e norme. Mi faccio tamponi ogni 48 ore, insieme a tutti gli altri. Al Brancaccio l'attenzione alla sicurezza è massima e si seguono strettamente le regole". (ANSA).