Teatro Franco Parenti, celebrazioni per i 100 anni dalla nascita

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - L'omaggio di Rai Cultura, una giornata commemorativa via radio, la raccolta dei ricordi degli amici e l'invito ai 'vicini' a festeggiare insieme il giorno del suo compleanno: sono le iniziative per i 100 anni dalla nascita di Franco Parenti volute dal teatro milanese che porta il suo nome per ricordare il grande artista fondatore nel 1972, insieme ad Andrée Ruth Shammah, Giovanni Testori, Gianmaurizio Fercioni e Dante Isella, dell'ex Salone Pier Lombardo, diventato Teatro Franco Parenti dopo la sua morte, avvenuta nell'aprile del 1989.

La prima iniziativa riguarda l'omaggio di Rai Cultura, che dal 6 al 10 dicembre manderà in onda su Rai5 un ciclo di 5 spettacoli. La seconda viaggia su Radio Parenti, la web radio del Teatro, dove il 7 dicembre sarà possibile ascoltare alcuni monologhi tratti dai suoi spettacoli più celebri come Edipus, Macbetto, L'albergo del libero scambio. La terza riguarda la raccolta dei ricordi di alcuni dei personaggi che hanno conosciuto e lavorato con Parenti, tra cui Gioele Dix e Giuliana De Sio.

"Oggi che ci stiamo interrogando sul Cinquantesimo del nostro teatro - afferma Andrèe Ruth Shammah - l'anniversario dei cento anni dalla nascita di Franco Parenti ci offre un'occasione preziosa per riflettere e ricordare, e trovare nei ricordi del passato, una guida per affrontare il futuro. Ho chiesto quindi a chi ha conosciuto Franco, di fargli gli auguri scrivendo di lui ciò che più ha lasciato impresso nelle loro vite e nei loro cuori, per aiutarci a trovare delle risposte, ma soprattutto a porci delle nuove domande".

Infine, il 7 dicembre, il teatro a lui dedicato invita i vicini di casa ad assistere alle prove generali dello spettacolo 'Il delitto di Via dell'Orsina' di Andrée Ruth Shammah. (ANSA).