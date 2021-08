Teatro: Drusilla Foer è "Eleganzissima", dal 19 in Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 17 AGO - Icona di stile, volto da copertina per Vogue e "Magnifica Presenza" nel film di Özpetek, giudice di Strafactor e ospite di trasmissioni televisive. Drusilla Foer sarà in tournée in Sardegna sotto le insegne del Cedac con "Eleganzissima", in scena il 19 agosto a Lo Quarter di Alghero, il 20 all'Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo ad Olbia e infine il 21 in piazza Eleonora ad Oristano.

"La Sardegna è una regione che amo per la sua asprezza e per la sua generosità, per il suo aspetto primitivo ma al tempo stesso poetico: un contenitore di meraviglie che bisogna saper apprezzare", confessa all'ANSA la poliedrica artista. Nel recital si alternano canzoni indimenticabili, come "I Will Survive", la hit portata al successo da Gloria Gaynor, "O que tinha de ser" di Tom Jobim e Vinicius de Moraes, "Life on Mars?" di David Bowie e ricordi di una "vita straordinaria", tra l'Italia e Cuba, l'America e l'Europa, dove ha incontrato personaggi famosi e persone fuori dal comune. "Il titolo non l'ho inventato io, l'ha inventato una ragazzina che mi disse 'da grande vorrei essere come lei: eleganzissima' - racconta Drusilla. Ironica e spiazzante, con le sue irresistibili telefonate a Ornella, e non solo, tra strali satirici e note quasi surreali, si definisce "una signora che ha la fortuna di avere a disposizione uno spazio come il palco per fare anche delle riflessioni sui temi della vita".

"Eleganzissima", produzione Best Sound, è un viaggio tra le emozioni, sulle note del pianoforte di Loris Di Leo, del clarinetto e del sax di Nico Gori. "Durante la pandemia ho lavorato molto, non mi sono mai fermata - svela - però quando sono risalita sul palco, davanti al pubblico, ho avuto la percezione del grande privilegio che è il mio lavoro". Arte e impegno? "Il ruolo dell'artista nella società - chiarisce - è quello di mostrare il proprio punto di vista, il più leale e più sincero possibile su ciò che lo circonda. Io cerco di parlare di alcuni temi che sono per me in questo momento fondamentali, ma ne parlerei anche con un amico: siccome considero il pubblico un amico, ne parlo con il pubblico". (ANSA).