Eventpage, nasce primo portale gratuito eventi in streaming

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Ci sono i concerti online dei Negramaro e del maestro Riccardo Muti, la sfilata dell'ultima collezione di Versace e la Messa celebrata da papa Francesco, il convegno scientifico, la fiera specializzata e anche il singolo webinar formativo. Questi sono alcuni delle centinaia di appuntamenti contenuti su Eventpage, il primo portale gratuito dedicato agli eventi in streaming, che è online a partire su www.eventpage.it. Questa nuova piattaforma, realizzata dalle agenzie di comunicazione Mediarkè e Nova Opera, intende raccogliere e presentare tutti gli eventi digitali disponibili in rete, consentendo agli utenti di usufruire facilmente di infinite opportunità di formazione, informazione, lavoro e anche divertimento.

"Nell'ultimo anno, le limitazioni per la pandemia hanno costretto il mondo degli eventi ad una rapida 'rivoluzione digitale', che li ha visti trasferirsi in massa su internet grazie alla tecnologia dello streaming", spiega Luciano Castro, direttore responsabile di Eventpage e presidente di Mediarkè.

"La nostra piattaforma offre innanzitutto all'utente un servizio semplice e gratuito per trovare e seguire online l'appuntamento preferito, dal semplice corso per migliorare la propria formazione all'incontro su un argomento d'interesse fino ad uno spettacolo o a una competizione sportiva. Parallelamente, è nostro obiettivo fornire agli organizzatori di eventi e manifestazioni in streaming una nuova opportunità di visibilità e promozione per le proprie iniziative, anche organizzando con loro partnership e collaborazioni".

Il portale Eventpage presenta tutti gli eventi online suddivisi in cinque grandi categorie: Entertainment, relativa a concerti, spettacoli, teatro, cinema, editoria, arte, musica e sport; Educational, su tutti i webinar, i corsi e gli appuntamenti formativi e di aggiornamento professionale; Meeting, relativa a convegni, congressi, conferenze, assemblee e incontri di ogni genere; Expo, su fiere, esposizioni, saloni, mostre e manifestazioni anche internazionali; e infine Press, relativa a conferenze stampa ed eventi dedicati a mass media e giornalisti, spesso aperti anche al pubblico. Eventpage si fonda sulla logica del mobile first e del full responsive, attraverso una fruizione dei contenuti sempre più crossdevice per ricercare facilmente gli eventi da ogni forma di dispositivo digitale. Sempre per gli utenti registrati, è attivo il servizio di newsletter per ricevere notizie sugli eventi imminenti e di maggior rilevo.

"Eventpage rappresenta soprattutto un nuovo brand di relazione tra gli organizzatori di eventi ed il grande pubblico", dice Riccardo Rossi, Ceo di Nova Opera, "in quanto offre la possibilità a tutti coloro che organizzano e promuovono eventi fruibili anche in digitale di segnalarli alla redazione ed entrare a far parte del primo portale degli eventi in streaming". (ANSA).