Taylor Swift, conto alla rovescia per il nuovo album

Conto alla rovescia tra i fan per il nuovo album di Taylor Swift: la superstar e Persona dell'Anno di Time 2023 ha diffuso un teaser su Instagram in vista dell'uscita di The Tortured Poets Department, la sua ultima fatica in sala di registrazione che potrebbe farle rompere ulteriormente nuovi record di vendite, molti dei quali detenuti sempre da lei.

Ttpd, come ormai è stato soprannominato dagli Swifties da quando la miliardaria popstar ne ha annunciato l'esistenza ai Grammy, uscirà venerdì in una serie di versioni - vinile, Cd, perfino cassetta - con brani extra e in certi casi, edizioni deluxe vendute attraverso il sito della cantante con tanto di ciondoli, magneti, segnalibri e cartoline. Il prezzo di base per un normale Cd dovrebbe essere di 13 dollari, anche se la scorsa settimana il sito dell'artista ha offerto un'edizione Lp limitata e autografata per 50 dollari: si è volatilizzata in appena 20 minuti.

Intanto un video su Instagram intitolato "Ttpd timetable" ha preparato il debutto: si entra in una stanza dal look anni Settanta in cui fogli di carta accartocciati sono buttati per terra e, a una parete, un orologio con le lancette sulle due. Da lì, attraverso un corridoio bianco, si passa un altra stanza, The Tortured Poets Department, con due macchine da scrivere Remington e tazze di caffè altrettante scrivanie candide e una bacheca appesa al muro con la data del 19 aprile: "8 p.m.

Eastern Time. Music video release?".

Da ieri intanto, a beneficio dei fan, Taylor, in collaborazione con Spotify, ha allestito una "pop up library" al Grove di Los Angeles: l'installazione è aperta fino a domani sera e le file degli ammiratori ansiosi di carpire anticipazioni nascoste hanno cominciato a formarsi prima dell'alba. Sugli scaffali di questa effimera biblioteca ci sono libri firmati esclusivamente da Taylor Swift che recano i titoli di alcuni dei brani tra cui Down Bad, But Daddy I Love Him, Clara Bow e The Bolter. Ci sono penne d'oca (evocative di brani malinconici, "come un poeta dell'Ottocento che compone sonetti a lune di candela", aveva spiegato due anni fa a Apple Music). C'è una statuetta di Diana, "la dea della fertilità e della luna", e una gabbia per uccellini vuota, simbolo della libertà nel vocabolario per immagini della cantante.

"Anche le statue crollano se sono fatte aspettare", si legge su un foglio di carta dattiloscritto. Una teoria dei fan è che Ttpd sia ispirato al fiasco della love story della Swift con l'attore britannico Joe Alwyn da lei rimpiazzato dopo sei anni di relazione con il campione di football americano Travis Kelce.

Alwyn, con gli amici e colleghi Paul Mescal e Andrew Scott, aveva messo in piedi un gruppo Whatsapp intitolato proprio The Tortured Poets Department.



