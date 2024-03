Loredana Bertè lascia l'ospedale: "Rientro a Milano, dove continuerò gli esami"

"Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una terapia d'urto e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere". Lo dice in un post su Instagram Loredana Bertè che si era sentita male lunedì scorso, poco prima della data romana del tour, ed è stata ricoverata per un improvviso dolore addominale.

"Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice - spiega - di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravi per la mia salute. Ci vediamo venerdì in tv a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l'amore che posso".

