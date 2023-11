Al via il Celebration tour di Madonna con Armani e Donatella Versace

Guanti di pizzo e bustier, crocifissi e calze a rete: il pubblico di Madonna ha avuto 8 anni per prepararsi a rivedere dal vivo the Queen of pop, in scena stasera e sabato 25 novembre al Forum di Assago con il suo Celebration tour.

Per miss Ciccone il primo tour senza un nuovo album, pensato proprio per celebrare 40 anni di carriera. E sono un tributo alla sua ineguagliabile influenza sulla storia del costume i look scelti dai suoi - non giovanissimi - fans per il concerto di stasera. Parrucche bionde, guanti di pizzo stile Like a Virgin, T-Shirt recuperate dagli anni 80 per celebrare 40 anni da regina del pop.

Ci sono anche Giorgio Armani e Donatella Versace, Angelina Mango, Marco Mengoni ed Elodie tra gli oltre 11mila ospiti del Forum di Assago in attesa dell'inizio del primo dei due concerti italiani del Celebration Tour di Madonna. Sia Giorgio Armani sia Donatella Versace hanno vestito Madonna in diverse occasioni. Con la maison della Medusa, poi, c'è un legame speciale, tanto che la popstar è stata testimonial del brand e anche in questo tour, partito lo scorso ottobre da Londra, ha indossato creazioni del brand fondato da Gianni Versace.



