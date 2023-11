Joni Mitchell, a 80 anni continua a ispirare

Concerti e tributi tra cui un documentario nella nuova serie Legends della Bbc, ma anche un nuovo album - il terzo dai suoi archivi - e un ritorno sulle scene: Joni Mitchell, che il 7 novembre compirà 80 anni, è arrivata all'altra sponda del suo 'Both Sides Now' vitale e piena di creatività a dispetto dell'aneurisma al cervello che nel 2015 per poco non l'ha mandata all'altro mondo costringendola ad abbandonare per anni la musica e le performance dal vivo.

"Sono sempre stata una creatura di cambiamento", dice la cantante canadese di Big Yellow Taxi e The Circle Game nello speciale Verbatim che la radio della Bbc manda in onda a partire dal oggi con interviste inedite, rare registrazioni e materiale d'archivio che risalgono fino alla prima chiacchierata radiofonica del 1964, la prima della sua lunga carriera. C'è poi Archives, Vol. 3: The Asylum Years (1972-1975), uscito all'inizio di ottobre con Rhino Records, l'ultimo capitolo della serie premio Grammy che attinge agli archivi ancora inesplorati della neo-ottuagenaria: un progetto in cinque album di cui la stessa folk singer è stata ispiratrice e che documenta i suoi anni più fertili, quelli di Court and Spark, For the Roses e The Hissing of Summer Lawns. Tra i brani, c'è una versione inedita della canzone del 1972 You Turn Me on, I'm a Radio con Neil Young alla chitarra elettrica e l'armonica. In Italia l'omaggio è all'insegna del jazz con un nuovo album e un tour di Rossana Casale per Egea Music a partire dal 25 novembre: 14 cover e un brano inedito, In and Out of Lines: "È stata la mia prima guida. Con Woodstock suonata soltanto sui tasti neri del pianoforte a 16 anni sono riuscita a entrare al Conservatorio di Milano". Intanto da un anno Joni, seppure ormai in sedia a rotelle - triste realtà nascosta dal trono dorato al centro del palco - è tornata a farsi applaudire in concerto: nel luglio 2022 l'ha portata sul palco del Newport Folk Festival per la prima volta dal 1969 la fedelissima Brandi Carlile, che l'ha poi accompagnata quest'anno al Gorge di Washington State e tre settimane fa all'Hollywood Bowl per una performance di classici come The Circle Game, Ladies of the Canyon e Shine con Annie Lennox. Dietro tutto questo una vita travagliata (ragazza madre giovanissima, diede la figlia in adozione) trasformata in poesia passando dal folk al jazz e alla sperimentazione elettronica.

Due anni fa Joni Mitchell era tornata in campo per una protesta sociale. Da ex bambina poliomielitica, che non aveva fatto in tempo ad essere vaccinata quando all'inizio degli anni Cinquanta la malattia mieteva vittime tra i bambini con conseguenze potenzialmente letali, aveva ritirato la sua musica da Spotify per solidarietà con Neil Young che a sua volta aveva censurato il servizio in streaming per aver dato spazio a una popolare podcast no-vax. Ancora oggi solo poche canzoni di Joni, per lo più cover, come una delle 1500 di Both Sides Now che chiuse l'album Clouds del 1969 e fu reintrepretato tra gli altri da Frank Sinatra, Doris Day, Paul Anka e Bing Crosby, Pete Seeger e in versione jazz da Herbie Hancock, sono di nuovo disponibili.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA