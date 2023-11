Un documentario-capsula del tempo per i Beatles

I Beatles di ieri e quelli di oggi, riuniti in un'ultima canzone-capsula del tempo: è uscito alle 20.30 del 1 novembre sul canale YouTube ufficiale dei Fab Four 'Now And Then - The Last Beatles Song', un film documentario della durata di 12 minuti, scritto e diretto da Oliver Murray, che racconta la storia dietro l'ultima canzone dei Beatles, attraverso materiale video esclusivo e parti commentate da Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e dal regista Peter Jackson.

"Fare buona musica in una band - sono le parole di Paul McCartney che aprono il documentario - è tutto un fatto di alchimia. Il modo in cui le nostre quattro diverse personalità si sono unite nei Beatles è stata una cosa molto speciale.





Quando abbiamo perso John, sapevamo che era davvero finita. Poi incredibilmente, nel 1994, si è presentata un'occasione per fare altra musica insieme". "Se dovessimo fare qualcosa, noi tre, per quanto interessante potrebbe essere - dice nel documentario George Harrison, mancato nel 2001 - sarebbe ovvio avere con noi anche John. Stavo parlando con Yoko che mi ha detto: 'Ah, penso di avere una cassetta di John'".

La storia dietro 'Now And Then' inizia infatti alla fine degli anni '70, quando John Lennon ha registrato una demo con voce e piano nella sua casa, il Dakota Building a New York.

"Ricordo - dice il figlio Sean, mentre scorrono immagini d'archivio della sua infanzia con i celebri genitori - quando vivevo al Dakota con papà e mamma. C'è questa idea che mio padre smise di fare musica per un po' per crescermi, il che penso sia in parte vero, dato che non andava in tour e non aveva grossi obblighi con la casa discografica. Ma suonava sempre in giro per casa. Registrava demo di continuo, e ricordo che usava quei registratori a cassette. Mamma aveva una manciata di canzoni che mio padre non aveva finito, e le diede agli altri Beatles". Nel 1994 Yoko Ono diede la registrazione di 'Now and then' a Paul, George e Ringo, assieme ad altre demo di John, 'Free As A Bird' e 'Real Love', poi completate e pubblicate come nuove canzoni dei Beatles. All'epoca le limitazioni della tecnologia impedirono però di separare la voce e il piano di John per ottenere quel mix pulito e limpido necessario a completare la canzone. 'Now And Then' fu così scartata, nella speranza di poterla rivisitare un giorno. Dopo la morte di George Harrison, nel 2001, sembrava che fosse tutto finito, invece nel 2021 arrivò il pezzo mancante: la tecnologia necessaria a isolare strumenti e voci, usata per la docu-serie 'The Beatles: Get Back', diretta dal regista Peter Jackson. Applicata alla registrazione originale casalinga di Lennon, lascia emergere la sua voce cristallina che - staccata dalla linea di piano - sembra uscire dal documentario e dal tempo per arrivare a noi.

Nel 2022 Paul e Ringo hanno incominciato a completare il brano con la chitarra elettrica e acustica registrata nel 1995 da George, una nuova parte di batteria di Ringo e il basso, la chitarra e il piano di Paul, accordato alla suonata originale di John. Paul ha anche aggiunto un assolo di chitarra slide come tributo a George e realizzato i cori nel ritornello con Ringo. A Los Angeles, McCartney ha anche supervisionato una sessione di registrazione top secret - dove gli orchestrali non sapevano di essere al lavoro sull'ultima canzone dei Fab Four ai Capitol Studios - per un arrangiamento d'archi nostalgico e squisitamente Beatles, scritto da Giles Martin, Paul e Ben Foster. Paul e Giles hanno infine aggiunto i backing vocals dalle registrazioni originali di 'Here, There And Everywhere', 'Eleanor Rigby' e 'Because', intessuti nella nuova canzone, la capsula del tempo che riporta i Beatles insieme.

