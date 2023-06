Colapesce Dimartino, arriva il nuovo singolo Considera

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Dal 16 giugno, arriva in radio e sulle piattaforme digitali Considera (Numero Uno/Sony Music), la nuova canzone pop esistenzialista di Colapesce e Dimartino, scritto dai due musicisti e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, che arriva dopo Splash (certificato Disco di Platino), brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla all'ultimo Festival di Sanremo.

Se con Splash è stato un tuffo nelle profondità della vita quotidiana, con questa nuova canzone Antonio e Lorenzo ci invitano a guardare le stelle ("Considera che tutto può finire, lo sai che mi deprimo ma con stile… / ma in fondo stare insieme questa sera cos'è / una manciata di stelle davanti a questo disordine"): "Considera è un pezzo a cui teniamo molto perché prosegue il nostro discorso sulla canzone pop esistenzialista - raccontano Colapesce e Dimartino -. Considerare in latino significa 'osservare le stelle' ed è proprio attraverso la ricerca dell'infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine".

Da novembre il duo sarà in tour nei club: il via da Bologna il 23 novembre, per proseguire a Napoli (30 novembre), Roma (1 dicembre), Venaria Reale (To, 4 dicembre) e Milano (5 dicembre).

Si chiuderà nella loro Sicilia con la doppia data di Palermo (13 e 14 dicembre) e a Catania (15 dicembre).

Ad annunciare l'uscita del nuovo singolo un esilarante cortometraggio (https://www.youtube.com/watch?v=C6jv1r9216Y), diretto da Zavvo Nicolosi e Giovanni Tommaselli per Ground Orange's, postato sui profili social degli artisti che con autoironia ci svelano come nasce un tormentone estivo.

Il 2023 è stato anche l'anno del debutto cinematografico con La Primavera Della Mia Vita, il film scritto e interpretato da Colapesce e Dimartino che firmano anche la colonna sonora originale in nomination ai Nastri D'Argento. Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima; la sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.

(ANSA).