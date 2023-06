Torna Rds Summer Festival, da Achille Lauro a Giorgia

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Ai blocchi di partenza la seconda edizione di Rds Summer Festival: sei appuntamenti in altrettante località turistiche italiane, prodotte anche per questa seconda edizione assieme a Lux Eventi, tra esibizioni live degli artisti e special guest.

Il tour partirà il 23 e 24 giugno a Senigallia in piazza Garibaldi con la musica di Achille Lauro, Giorgia, Luigi Strangis e Matteo Romano. Le altre tappe: Sabaudia, campo di Marte, il 30 giugno e 1° luglio, con Aisha, Enula, Irama, Leo Gassmann, Rkomi, Tiromancino e Wax. Barletta, Fossato del Castello, il 14 e 15 luglio, con Angelina, Elettra Lamborghini, Lolita e The Kolors. Messina, a Punta Torre Faro, il 21 e 22 luglio, con Aka 7even, Cioffi, Coma_Cose, M¾SS KETA e Tommaso Paradiso. Sanremo, in piazzale Carlo Dapporto, il 28 e 29 luglio, con Ana Mena, Colla Zio, Francesca Michelin, gIANMARIA, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sethu e Sophie and The Giants.

Infine Marina di Pietrasanta, alla Versiliana, l'8 e 9 settembre, con Annalisa, Articolo31, Boomdabash, Federica Carta, Fedez, Sangiovanni e Shade.

Non solo grandi nomi, ma spazio anche ai talenti emergenti che avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti italiani. Per partecipare c'è ancora tempo e per iscriversi basta andare alla sezione dedicata sul sito di Rds.

Ad oggi sono circa 600 le candidature raccolte sul sito per calcare il palco della manifestazione. (ANSA).