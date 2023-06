Parte da Lignano il tour negli stadi di Tiziano Ferro

(ANSA) - TRIESTE, 06 GIU - Sono attese 20mila persone domani sera allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per "TZN 2023", il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro che comincia proprio dal Fvg. La popstar festeggerà i suoi 20 anni di carriera e presenterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo disco "Il Mondo è nostro".

L'artista, già da giorni a Lignano per le prove del tour, ha svelato attraverso i social sia il palco che la scaletta: "Questa dal 7 giugno sarà casa nostra" e "La nostra storia in 30 canzoni. Pronti?". Ferro ha venduto oltre 20 milioni di dischi tra Italia, Europa e America Latina, ha vinto un Grammy e due Latin Grammy. Il numero dei biglietti venduti per il tour è di 500mila; è il primo dopo 6 anni.

L'apertura dei cancelli è fissata per le ore 16:30; il concerto comincerà invece alle ore 21:00. Per chi arriva in auto gli organizzatori consigliano i parcheggi "Mercato" adiacente allo Stadio (con zona riservata anche a Parcheggio Disabili), Luna Blu, Parkint, del Cimitero, del Mr. Charlie e del Parco Zoo (collegati con bus navetta). Si potrà lasciare l'auto anche lungo via Alzaia, via San Giuliano e in via del Pantanel.

