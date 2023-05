Bollani e Hyung-Ki Joo, due pianoforti a Santa Cecilia

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Stefano Bollani e Hyung-Ki Joo protagonisti del Concerto per due pianoforti di Francis Poluenc a Santa Cecilia diretto da Lionel Bringuier nel penultimo appuntamento della stagione sinfonica in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 1 giugno alle 19.30 (repliche il 3 e 4 giugno alle 18). Il direttore francese, che ha debuttato sul podio dell' Accademia Nazionale nel 2016 e attualmente ricopre il ruolo di Artiste Associé del Teatro dell'Opera di Nizza, aprirà il programma con la composizione di Poulenc e i due solisti d'eccezione. Il pianista anglo-coreano Hyung-ki Joo fa parte del celebre duo con il violinista russo Aleksej Igudesman.

Bollani - musicista eclettico, compositore, ideatore e conduttore televisivo - è già stato ospite in passato dell'Orchestra di Santa Cecilia dove è stato diretto, tra gli altri, da James Conlon, Daniel Harding e Antonio Pappano. Ai concerti con orchestre di spicco e agli impegni jazz sul palco e in sala di incisione ha affiancato la conduzione radiofonica e televisiva con programmi di grande successo come Via dei Matti numero 0, programma Rai scritto e condotto con la moglie Valentina Cenni. Il Concerto per due pianoforti, composto nell'estate del 1932 ed eseguito a Venezia nel settembre dello stesso anno dall'Orchestra della Scala di Milano, offre un mix mozzafiato degli stili più diversi. Poulenc lo scrisse su commissione della mecenate Winnaretta Singer, figlia del produttore di macchine da cucire Isaac Singer e di Isabella Boyer, che probabilmente fece da modella per la Statua della libertà. Nella seconda parte del concerto, l'Orchestra e il Coro di Santa Cecilia, istruito da Piero Monti, eseguiranno la sinfonia coreografica Daphnis et Chloé di Maurice Ravel, balletto commissionato al compositore da Sergej Diaghilev per i Balletti russi e ispirato al romanzo di Longo Sofista del II secolo Le avventure pastorali di Dafni e Cloe e dunque al mondo dell'antica Grecia. Il balletto venne eseguito a Parigi nel 1912 con la direzione di Pierre Monteux. (ANSA).