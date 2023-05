Queen da record, il catalogo musicale stimato oltre un miliardo

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAG - Il catalogo musicale dei Queen potrebbe essere venduto per oltre un miliardo di dollari. Lo si legge sul sito della Cnn, che citando una sua fonte dice anche che è in corso una trattativa per l'acquisto da parte della Universal Music Group dalla Disney Music Group. La vendita potrebbe essere finalizzata entro un mese. La cifra che potrebbe essere sborsata per la musica della band rock britannica è da record. Finora il primato era detenuto da Bruce Springsteen, per il cui catalogo nel dicembre del 2021 erano stati pagati circa 500 milioni di dollari. Cnn sottolinea anche che la cifra da capogiro per i Queen è legata anche al successo da Oscar del film Bohemian Rhapsody del 2018 che li ha riportati ulteriormente in auge. La pellicola ripercorre i primi quindici anni del gruppo, dalla nascita nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Di recente anche Justin Bieber, Sting e David Bowie hanno venduto i loro rispettivi cataloghi musicali. (ANSA).