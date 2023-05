Hit parade, Emis Killa sbanca tra album, vinili e singoli

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Emis Killa torna sulla scena con il botto: il suo nuovo Effetto notte, il suo sesto lavoro in studio, agguanta la testa della classifica degli album, dei vinili e anche dei singoli più venduti con l'atteso On Fire (Paid in full) in collaborazione con Sfera Ebbasta.

Un'altra nuova uscita anche al secondo posto con Voglia di vivere di Angelina Mango, finalista ad Amici 2023. Scivola dalla vetta in terza posizione Geolier con Il coraggio dei bambini-Atto II. Un'altra novità in quarta piazza con il cantautore Gazelle che canta l'amore e l'introspezione nel suo nuovo album Dentro in attesa del suo primo live allo Stadio Olimpico di Roma il 9 giugno. Tra i vinili è al secondo posto.

Slitta dal 2/o al quinto posto ma continua a macinare record Lazza con Sirio, album più venduto del 2022 e da ben 59 settimane in classifica. Scende sesto l'Innamorato di Blanco mentre settimo c'è Tananai con Rave, eclissi. All'8/posto tra gli album (al quarto tra i vinili) debutta, dopo la tournèe teatrale nelle principali città italiane, Fabrizio Moro con l'album "La mia Voce vol. 2".

Dopo il successo della sigla di Mare fuori e dell'ep firmato come Icaro, Matteo Paolillo che nella seguitissima serie interpreta Edoardo Conte debutta al nono posto della top ten con il suo primo album in studio, Come te.

Chiudono la top ten i Pinguini tattici nucleari con l'inossidabile Fake News, certificato due volte disco di platino. La band si prepara all'estate con il nuovo singolo Rubami la notte, appena uscito ed entrato nella classifica dei singoli al quinto posto. (ANSA).