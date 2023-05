All'asta gli oggetti e i costumi di scena dell'Eurovision 2023

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Spighe di grano decorative, tamburi finti e costumi di scena: sono solo alcuni degli oggetti usati durante l'Eurovision Song Contest di quest'anno che saranno venduti all'asta dagli studi della Bbc, che hanno prodotto l'evento. Lo riporta la stessa Bbc.

Un bottino dedicato ai più appassionati del festival e ai collezionisti, e che sarà venduto online in un'ottica di sostenibilità. Inoltre il 20% dei ricavi andrà a due progetti di beneficenza, la Acc Liverpool Foundation, che supporta le comunità locali, e Bbc Media Action, che si occupa di usare i media per informare in modo affidabile le comunità più svantaggiate del mondo.

Nella lista ufficiale ci sono 60 articoli di vario tipo, dallo specchio usato nello spettacolo iniziale della prima semifinale alla batteria dell'esibizione di Sam Ryder, passando poi per i maglioni indossati dai coristi di Dadi Freyr.

L'asta comincerà il 30 maggio alle 11 ora italiana e ciascun oggetto avrà un prezzo di partenza di 5 sterline. "Abbiamo la responsabilità di operare con il minimo impatto possibile sull'ambiente - ha dichiarato Sally Mills, responsabile della sostenibilità per Bbc Studios -. Quale modo migliore per farlo se non quello di dare ai fan l'opportunità di possedere un pezzo di storia dell'Eurovision?". (ANSA).