Il Lirico di Cagliari su Spotify per catturare nuovo pubblico

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - Il Teatro Lirico di Cagliari approda su Spotify con la nuova serie podcast In scena: talk sulle opere, approfondimenti, aneddoti e curiosità sui titoli e nomi in cartellone, ma anche interessanti dietro le quinte sono fruibili ovunque e da ogni dispositivo attraverso la celebre piattaforma di intrattenimento multimediale. L'obiettivo è raggiungere nuovi target sia per le opere che per i concerti.

Il primo appuntamento è con il sovrintendente del Lirico Nicola Colabianchi. Proporrà un breve ma significativo excursus sulle origini del teatro e dell'opera per offrire degli input alle nuove generazioni come al pubblico di appassionati. Nel secondo episodio, l'ospite nella Media Factory del Lirico di recentissima nascita è Beatrice Venezi. Considerata una delle giovani rivelazioni della scena internazionale, la direttrice è attesa sul podio per dirigere La Traviata di Giuseppe Verdi in programmazione dal 26 maggio al 4 giugno.

La nuova serie di podcast su Spotify si inserisce nell'ambito delle attività di comunicazione previste nel 2023, pensate per incentivare la divulgazione culturale e raggiungere un pubblico multi-target, locale e nazionale. Si sta configurando così un progetto pilota su scala nazionale che sarà arricchito da ulteriori partnership e progetti in occasione dei festeggiamenti per il trentennale dell'inaugurazione del Teatro Lirico di Cagliari (1993-2023) che, cuore pulsante della cultura in Sardegna, guarda sempre più al futuro.

Cresce intanto l'attesa per La Traviata, riproposta nello storico allestimento dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata e della Fondazione Pergolesi-Spontini di Jesi con l'impianto scenico firmato dal compianto Josef Svoboda - ripreso a Cagliari da Benito Leonori - e regia e luci di Henning Brockhaus. Sette le repliche: sabato 27 maggio alle 19 (turno G); domenica 28 maggio alle 17 (turno D); martedì 30 maggio alle 20.30 (turno B); mercoledì 31 maggio alle 19 (turno F); giovedì 1° giugno alle 20.30 (turno C); sabato 3 giugno alle 17 (turno I); domenica 4 giugno alle 17 (turno E). (ANSA).