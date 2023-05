Addio a Sheldon Reynolds, chitarrista di Earth, Wind Fire

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Il mondo della musica dice addio a Sheldon Reynolds, chitarrista e membro chiave di band funk e soul popolarissime come i The Commodores e gli Earth, Wind & Fire. Reynolds è morto all'età di 63 anni, ha annunciato sui social Philip Bailey, suo ex compagno di band: "Fu un eccellente aggiunta alla band, un gran paroliere e producer e una persona amabile e gentile. Ci manchera'".

Il chitarrista aveva suonato con i Commodores dal 1983 e gli Earth, Wind & Fire tra 1987 e 2002. Aveva cominciato come virtuoso della chitarra negli anni Settanta, dopodiche' aveva fatto tourne' con Millie Jackson e registrato tre album con la band Sun. (ANSA).