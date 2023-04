Bocelli si esibirà al concerto per l'incoronazione di re Carlo

Dopo essersi esibito al Giubileo di platino, voluto personalmente dalla regina Elisabetta II, Andrea Bocelli sarà l'unico artista italiano a partecipare, domenica 7 maggio, al concerto per l'incoronazione di re Carlo III nel parco del castello di Windsor. Oltre a Bocelli ci saranno, tra gli altri, i Take That, Lionel Richie e Katy Perry.



Dopo aver cantato per diversi presidenti americani (da Obama a Bush, fino a Biden), tre pontefici, in apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di calcio, molto amato in Inghilterra, Bocelli si esibirà in duetto con il suo storico amico e baritono sir Bryn Terfel.

"Ho avuto il grande onore di cantare per sua maestà la regina Elisabetta II in diverse occasioni - ha dichiarato Bocelli -. Ora è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al concerto per l'incoronazione del re Carlo III. La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva".