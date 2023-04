Cammariere, il mio album un anno nel cassetto per Sanremo

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Questo disco era pronto già a marzo dell'anno scorso. Poi c'è stato un contatto con Amadeus per Sanremo e abbiamo aspettato: a lui l'album è piaciuto tantissimo, aveva scelto due canzoni da prendere per il festival. Poi c'è stato una sorta di black-out e per me, come per altri, non c'è stato spazio. Ma sono contento così e vado avanti per la mia strada, ci sarà un'altra occasione". Una sola giornata è il nuovo album di Sergio Cammariere, in uscita il 14 aprile per la Parco della Musica Records. "Un disco che ha avuto una lunga gestazione e maturato in un periodo di isolamento", racconta il cantautore. Tredici tracce nate dal sodalizio con il paroliere Roberto Kunstler. "C'è swing, blues, bossanova, c'è il mediterraneo: la musica latina che è il mio sigillo - racconta ancora Cammariere -. E nel disco sono anche riconoscente verso i miei grandi maestri: Bruno Lauzi, Sergio Bardotti, Sergio Endrigo su tutti. Mi sento un erede della scuola genovese".

Mentre esce il suo nuovo disco di inediti, Mina ha scelto di ricantare e inserire nel suo nuovo album "Tutto quello che un uomo", uno dei successi di Cammariere che nel 2003 gli valse il terzo posto al festival di Sanremo, il Premio della Critica e il Premio Miglior Composizione Musicale. "Ora diventerà a tutti gli effetti una evergreen. Quando la sentirò cantata da lei sono certo che mi emozionerò: è una specie di premio alla carriera".

Cammariere è anche impegnato con il teatro e il cinema: ha composto le musiche originali per il nuovo film di Pupi Avati "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", in uscita il 4 maggio, oltre alle musiche per gli spettacoli teatrali L'Altra Tersa con Moni Ovadia e Teresa la Ladra di Dacia Maraini.

(ANSA).