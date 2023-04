A Piano City Milano inaugurazione con Bollani e Baricco

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Il musicista Stefano Bollani e lo scrittore Alessandro Baricco saranno protagonisti della serata inaugurale di Piano City Milano, che si terrà dal 19 al 21 maggio in diversi luoghi della città, ma con cuore alla Gam, la Galleria d'arte moderna. Il 19 maggio alle 21 i due saliranno sul palco per 'Novecento: Il Duello', un live che rappresenta una sfida fra il pianista americano Jelly Roll Morton e Novecento, interpretati al pianoforte da Stefano Bollani e raccontati da Alessandro Baricco. L'esibizione si terrà nel parco della Gam. Nella tre giorni di Piano City, arrivata alla dodicesima edizione presentata a Palazzo Marino sede del Comune di Milano, ci saranno oltre 250 concerti con oltre 300 artisti che si esibiranno in 140 location. Sabato 20 maggio alle 20.00 nei giardini della Gam aprirà la serata Jin Ju, riconosciuta dalla critica internazionale per la perfezione tecnica e il suo virtuosismo, con Brahms e Liszt, seguita alle 21 da Koki Nakano, che insieme al danzatore Mourad Bouayad presenterà il suo "Oceanic Feeling". Alle 22 sarà la volta di Joep Beving con il suo ultimo album "Hermetism", concluderà la serata alle 23 il concerto del cantautore e polistrumentista Jeremiah Fraites.

"Piano City è un momento molto atteso - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala -, quest'anno i concerti aumenteranno e aumenterà la dislocazione in tutta la città, cosa che è positiva". Dopo tre anni di assenza infatti torneranno i concerti nelle case dei milanesi, con 26 appuntamenti. Ci saranno poi i concerti nei cortili, quattro d'eccezione in collaborazione con MM, la società del comune che gestisce le case popolari. Sabato si esibirà Ettore Bove in via Cogne, con un programma pop dedicato alle donne, domenica ci sarà Erico Pesce in via Cesana, per citarne solo alcuni. Il concerto all'alba si terrà domenica 21 maggio alle 5 del mattino nel piazzale del Cimitero Monumentale, con Demian Dorelli che sveglierà Milano sulle note di 'My Window', album raccolta dei suoi brani inediti. (ANSA).