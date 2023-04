Estate dal vivo per Paola & Chiara

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Mentre scaldano i motori per un maggio più scatenato che mai con le date del tour Paola & Chiara Per Sempre (5 maggio data zero a Trezzo, 13 e 14 maggio Milano, 19 e 20 maggio Roma), e in attesa di vederle in veste di madrine al Roma Pride 2023 il 10 giugno, Paola & Chiara sono pronte ad animare anche la calda stagione dei live annunciando i primi appuntamenti a cielo aperto del Paola & Chiara Per Sempre - Estate, la nuova tournée che illuminerà i festival e le piazze d'Italia tra luglio e settembre.

Ferrara (14 luglio), Francavilla (1 agosto), Lignano Sabbiadoro (20 agosto), Verona (3 settembre), Moncalieri (7 settembre) e Brescia (9 settembre) sono le prime città che si lasceranno travolgere dall'energia delle sorelle Iezzi, a ritmo dei brani più amati e di Furore, hit del 73/o Festival di Sanremo e già Disco d'Oro. (ANSA).