Niccolò Fabi, il 15 aprile parte il tour teatrale

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - A meno di 20 giorni dall'inizio del tour teatrale, Niccolò Fabi si riavvicina alla musica live pubblicando il video unplugged de "L'uomo che rimane al buio", brano contenuto nel suo ultimo lavoro discografico "Meno per Meno". Il video è un regalo inedito che vede il cantautore romano tornare nella grotta in cui la canzone ha trovato la sua prima ispirazione, insieme ai suoi compagni di viaggio Roberto Angelini (chitarra acustica), Filippo Cornaglia (percussioni) e, per l'occasione, anche insieme al maestro Enrico Melozzi (violoncello).

Scritta 3 anni fa durante la pandemia e inevitabilmente influenzata dalla reclusione collettiva che tutti stavamo vivendo, la canzone, come il video che l'accompagna, racconta del rapporto con l'ombra e la luce di chi sta vivendo una condizione di prigionia. Il brano affronta, infatti, il tema della paura della libertà con un forte richiamo alla sensazione di reclusione, intesa sia come limite sia come condizione di agio dalla quale spesso si ha paura ad uscire.

Niccolò Fabi tornerà live dal 15 aprile con il "MENO PER MENO" tour. Durante il tour, Niccolò porterà in scena uno spettacolo diviso in due parti distinte: la prima, da solo sul palco, in cui rivivrà intimamente insieme al pubblico 25 anni di parole e musica; la seconda, accompagnato dal suono dell'Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi, in cui presenterà live l'album "Meno per Meno", eseguendo per la prima volta anche gli inediti "L'uomo che rimane al buio" e "Al di fuori dell'amore", e alcuni brani di repertorio già presentati all'Arena di Verona con il suono orchestrale.

Queste tutte le date del tour "Meno per meno": 15 aprile Isernia (data zero), 17 aprile Bologna, 18 aprile Milano, 20 aprile Brescia, 21 aprile Cesena, 26 aprile Trento, 27 aprile Padova, 28 aprile Torino, 5 maggio Ancona, 6 maggio Pescara, 8 maggio Bari, 9 maggio Lecce, 11 maggio Catania, 12 maggio Palermo, 15 maggio Firenze, 16 maggio Assisi (Pg), 19 maggio Napoli, 21 maggio Roma, 23 maggio Parma, 24 maggio Genova, 28 maggio Ostia Antica (Roma). (ANSA).