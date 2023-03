Musica, Luigi Piovano dirige gli Archi di Santa Cecilia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Luigi Piovano, primo violoncello dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia e da anni impegnato anche come solista e direttore - ha debuttato nelle ultime stagioni al Teatro Bellini di Catania e sul podio dell'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo e dell'Orchestra Verdi di Milano- sarà sul podio del Parco della Musica Ennio Morricone il 29 marzo per dirigere gli Archi di Santa Cecilia, costituiti da elementi dell'Orchestra dell' Accademia Nazionale.

Al concerto nel cartellone della Stagione da Camera, parteciperà la pianista olandese Gile Bae, che recentemente ha suonato con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Fabio Luisi. In programma la giovanile Sinfonia per archi n. 10 di Felix Mendelssohn, seguita dal Concerto per pianoforte BWV 1054 di Bach, dalla Simple Symphony in quattro movimenti di Benjamin Britten, basata su materiale di opere che il compositore ha scritto tra i nove e i dodici anni. Chiude il concerto la Piccola serenata notturna K 525 in quattro movimenti per soli archi composta da Mozart nel 1787 durante la stesura del Don Giovanni. (ANSA).