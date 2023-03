Borgonzoni convoca il 6/4 Meta e Siae al Mic

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Di fronte allo stallo della trattativa tra Meta-Siae, il Ministero della Cultura in prima linea per far sì che riallaccino il dialogo: la sottosegretaria, Lucia Borgonzoni, convoca le parti per giovedì 6 aprile al Dicastero di via del Collegio Romano.

"E' fondamentale - afferma Borgonzoni - riavviare i negoziati.

La tutela dei diritti dei nostri artisti, delle loro opere e della creatività italiana è una priorità". (ANSA).