Premiato in Spagna Claudio Simonetti, suona dal vivo Suspiria

Il musicista e compositore Claudio Simonetti, dopo aver ricevuto lo scorso anno al Festival di Sitges - uno dei festival più importanti di cinema di genere del mondo - il Golden Méliès d'Or European Fantastic Cinema Award alla Carriera, ha appena replicato in Spagna. Questo secondo riconoscimento spagnolo, ancora una volta alla carriera, è stato da lui ritirato al Sombra - 12esima edizione del Murcia European Fantastic Film Festival: il premio 'Bernard Herrmann'. Nell'occasione, Claudio Simonetti ha suonato insieme al suo gruppo la colonna sonora di Suspiria dal vivo, per celebrare il 45° anniversario dall'uscita del film. Impossibile scindere la carriera di Claudio Simonetti da quella di Dario Argento. Suoi i classici della discografia cinematografica horror, come Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Tenebre (solo per citarne qualcuno), e sono tutte pellicole del 'Maestro del Brivido'. Compositore, arrangiatore, tastierista e produttore, è tra i musicisti italiani che hanno lasciato maggiormente il segno nell'immaginario collettivo, sia in patria che all'estero. Figlio di Enrico Simonetti, è noto per aver composto molte colonne sonore di pellicole italiane e americane: non solo gli indimenticabili successi per i film di Dario Argento per i quali ha ricevuto l'award in Spagna, ma anche musiche scritte per George A. Romero, Ruggero Deodato, Sergio Martino, Lucio Fulci, Lamberto Bava, Castellano & Pipolo e Salvatore Samperi. (ANSA).