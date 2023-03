Ed Sheeran, protagonista della serie Disney+ Oltre la Musica

Ed Sheeran è protagonista della docuserie in quattro parti Oltre la Musica, di Disney+. I produttori di Fulwell 73 Productions, vincitori di un Emmy Award (Elton John Live dal Dodger Stadium, Adele: One Night Only, The GRAMMY Awards) condurranno gli spettatori in un viaggio intorno al mondo, mostrando come un improbabile bambino balbuziente sia diventato una delle più grandi superstar della musica mondiale e come siano nati i suoi più grandi successi.

Ed Sheeran: Oltre la Musica, di Disney Branded Television, debutterà in tutto il mondo mercoledì 3 maggio su Disney+, due giorni prima dell'uscita del suo sesto album in studio " - (Subtract)", anticipato dal primo singolo "Eyes Closed" in uscita venerdì 24 marzo.

Per la prima volta, la superstar britannica apre le porte e offre una panoramica completa e onesta della sua vita privata, mentre esplora i temi universali che ispirano la sua musica.

Questa serie segue Ed dopo aver appreso una notizia che gli ha cambiato la vita e racconta le sue difficoltà e i suoi trionfi durante il periodo più difficile che abbia vissuto. Mescolando archivi personali esclusivi e mai visti prima, attualità, interviste autentiche con la moglie e i suoi cari ed esibizioni intime in location cinematografiche, la serie offre la possibilità di scoprire cosa Sheeran pensa del mondo, di se stesso e della sua musica, oltre a presentare un decennio di successi apprezzati dal pubblico globale.

"Sono sempre stato molto cauto nella mia vita personale e privata; l'unico documentario che ho realizzato è stato quello incentrato sulla scrittura delle mie canzoni", ha dichiarato Sheeran. "Disney mi ha contattato per realizzare un documentario in quattro episodi e mi è sembrato il momento giusto per aprire la porta e far entrare il pubblico. Spero che piaccia". (ANSA).