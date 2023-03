Santa Cecilia, il pianoforte di Piotr Anderszewski

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - La Polonia con il pianista Piotr Anderszewski è al centro dell'appuntamento della stagione da camera di Santa Cecilia in programma il 22 marzo alle 20.30 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il musicista, classe 1969, ha raccontato anche visivamente nel 2016 nel film Je m' appelle Varsovie il rapporto con la sua città natale.

Anderszewski è considerato tra i migliori pianisti in circolazione ed è ospite delle orchestre più importanti nelle principali sale da concerto del mondo. Con l'etichetta Warner Classics/Erato ha inciso le Partite 1, 3 e 6 di Bach e sarà proprio quest' ultima ad aprire il concerto romano. Composto nel 1730 a Lipsia, il brano rappresenta il culmine della raccolta delle Suites, per vastità di proporzioni, densità di contenuti e difficoltà tecnica. Segue una selezione dalle Mazurche op. 50 del compositore polacco Karol Szymanowski, pubblicate tra il 1926 e il 1931. Nella seconda parte del programma, sarà la volta delle Variazioni op. 27 dell'austriaco Anton Webern, di cui l'autore parlò in una lettera del 1935.

Chiude il programma la sonata 31 di Beethoven, la penultima del compositore di Bonn, ultimata nel dicembre 1821. (ANSA).