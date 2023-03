Adriana Lecovreur, cast internazionale al Bellini di Catania

(ANSA) - CATANIA, 18 MAR - Debutta sabato 25 marzo al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania 'Adriana Lecovreur' di Francesco Cilea, in un nuovo allestimento realizzato dall'ente lirico etneo, con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi.

In programma sette turni di recite fino al 2 aprile con un cast internazionale. Nei ruoli vocali si alterneranno, tra gli altri, i soprani Rebeka Lokar e Alessandra Di Giorgio (Adriana Lecouvreur), i tenori Marco Berti e Angelo Villari (Maurizio, Conte di Sassonia), i mezzosoprani Anastasia Boldyreva e Sofija Petrovic (Principessa di Bouillon), i baritoni Devid Cecconi e Italo Proferisce (Michonnet). Sul podio Fabrizio Maria Carminati. Le scene sono di Leila Fteita, i costumi di Nicoletta Ceccolini, le coreografie di Giusi Vittorino. Ad istruire il coro è il maestro Luigi Petrozziello. Lo spettacolo è stato presentato in conferenza stampa nel foyer del teatro. "Il melodramma - evidenzia il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano - è maestro di vita. L'abnegazione di Adriana verso il teatro è lo specchio del nostro lavoro quotidiano. Anche noi siamo umilmente - ma anche orgogliosamente - al servizio delle partiture, del pubblico, dello spettacolo.

Siamo i custodi della grande bellezza della musica e del tempio in cui si esegue. Dopo lo straordinario riscontro delle Nozze mozartiane - aggiunge - il Bellini realizza un altro allestimento importante che conferma le capacità di un ente approdato nelle ultime stagioni a numeri record quanto a produzioni e presenze. Anche la risposta massiccia degli spettatori conferma che l'opera lirica è sempre viva e affronta temi sempre attuali, sui quali l'umanità si interroga da millenni".