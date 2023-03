Una nuova stella Usa tra le music star del cinema italiano

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Acmf, l'associazione dei compositori di musica per film, fondata a Roma nel 2017 con la presidenza onoraria di Ennio Morricone e che conta già, tra i suoi soci onorari, nomi come Michael Nyman, Roger Waters e Hans Zimmer, accoglie una nuova figura di prestigio internazionale: a pochi giorni dalla notte degli Oscar, Charles Bernstein diventa Socio Onorario dell'Associazione Compositori Musica per Film.

Decano del Music Branch, che ogni anno seleziona per gli Academy Award le partiture meritevoli della nomination finale nelle categorie "Miglior colonna sonora" e "Miglior canzone originale", Bernstein è autore di tante colonne sonore ormai di culto: dalla partitura del mitico "Nightmare" di Wes Craven a quelle di "White Lightning" e "The Entity", usate da Quentin Tarantino nelle soundtrack di "Kill Bill: Volume 1" (2003) e "Bastardi senza gloria" (2009).

"Il mio cuore è stato sempre molto vicino al cinema italiano e ai suoi straordinari compositori. Molti artisti italiani hanno elevato l'arte, l'artigianato e il mistero della musica da film ai suoi più alti standard" dichiara il musicista statunitense che si dice onorato di far pare dell'associazione: "In questa comunità ho trovato tanti amici e molti 'eroi personali', fonte per me di gioia e ispirazione. Grazie mille per questo meraviglioso onore. È un grande privilegio essere tra voi!".

