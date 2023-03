Daniel Harding nuovo direttore musicale di Santa Cecilia

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Daniel Harding è il nuovo direttore musicale dell'Orchestra e del Coro di Santa Cecilia. Il maestro britannico, 47 anni, entrerà in carica nell'ottobre 2024 con un contratto quinquennale, subentrando ad Antonio Pappano, alla guida per 18 anni, che dalla prossima stagione resterà come direttore emerito. Lo ha annunciato Michele Dall'Ongaro, il sovrintendente dell'Accademia Nazionale, presentando il neodirettore. (ANSA).