Piccolo Coro Antoniano compie 60 anni, 500 brani repertorio

(ANSA) - BOLOGNA, 28 FEB - Una grande festa dal vivo, lo 'Zecchino d'Oro Show', per celebrare i sessant'anni del Piccolo Coro dell'Antoniano, che negli anni ha visto avvicendarsi più di mille coristi, con oltre 500 brani di repertorio e due miliardi di visualizzazioni sul canale dedicato YouTube. Info e date saranno presto disponibili sul sito www.zecchinodoro.org. Era l'1 marzo 1963 quando si ritrovarono per la prima volta i bimbi che avrebbero costituito il Piccolo Coro, nato da un'idea di Mariele Ventre, alla cui memoria oggi è intitolato. Fu lei ad accogliere il sogno dei bambini di Bologna - solisti delle prime edizioni dello Zecchino d'Oro - di continuare a stare insieme tutto l'anno per cantare e crescere in un ambiente sereno e accogliente. Oggi, diretto da 28 anni da Sabrina Simoni, è uno dei cori più conosciuti al mondo, composto da 65 bambine e bambini dai 4 ai 12 anni, e porta avanti il progetto originario della sua fondatrice: fare dell'esperienza corale un vero e proprio percorso di crescita attraverso la collaborazione tra piccoli, con lo sguardo sempre attento all'evoluzione dei linguaggi musicali e dei contenuti educativi.

Il Piccolo Coro rappresenta i valori di Antoniano: accoglienza, solidarietà, l'uguaglianza, cura dell'umano, attenzione ai più fragili, ed è tra l'altro portavoce dell'iniziativa solidale "Operazione Pane" in favore delle persone e famiglie accolte dalle realtà francescane in Italia e all'estero. "Il legame tra la musica del Piccolo Coro, l'Antoniano e Zecchino d'Oro è raccontato bene dalla casa che li ospita a Bologna: la sala prove dei bambini, il teatro, lo studio televisivo e le sale di registrazione sono sopra la mensa dei poveri. Le radici stanno lì e i due mondi si nutrono e sostengono a vicenda: bellezza e solidarietà qui vanno mano nella mano", dice fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano. Il Piccolo Coro, che dal 2003 è Goodwill Ambassador dell'Unicef Italia, negli anni si è esibito con i più importanti protagonisti della scena musicale, tra cui Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Raffaella Carrà, oltre che in presenza del Papa e del presidente Sergio Mattarella. E' anche impegnato in trasmissioni tv e un'intensa attività discografica e concertistica. (ANSA).