Santa Cecilia, Daniele Gatti e l' Elias di Mendelssohn

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Daniele Gatti e l' Elias di Felix Mendelssohn per la STagione sinfonica dell' Accademia Nazionale di Santa Ceclia. all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il maestro sarà sul podio all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 9 febbraio alle 19.30 - repliche il 10 alle 20.30 e l' 11 febbraio alle 18 - per dirigere l'Orchestra e il Coro istruito da Piero Monti nell' oratorio del compositore tedesco su testi dell'Antico Testamento. Gatti, che è direttore principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dal 2024 è stato designato dalla Staatskapelle di Dresda come prossimo Direttore principale. A Santa Cecilia tornerà il 23, 24 e 25 marzo prossimi con un programma dedicato a Čajkovskij e Prokof'ev. L'oratorio fu concepito da Mendelssohn nel 1836 e ultimato nel 1845 su commissione del festival di Birmingham che ne ospitò la prima esecuzione diretta dallo stesso autore il 26 agosto 1846. Arie commoventi arie e imponenti scene corali lo rendono una delle più impressionanti composizioni sacre del Romanticismo; il libretto è una tessitura di frasi e versetti biblici collegati tra loro da poche righe descrittive o narrative del poeta Julius Schubring. Elias è interpretato dal baritono Jordan Shanahan al suo debutto ceciliano. Con lui canteranno il soprano tedesco Marlis Petersen, il contralto Michèle Losier (anche lui al debutto nei concerti di Santa Cecilia, e del tenore Bernard Richter, che si è esibito per la prima volta a Santa Cecilia nel 2009. Daniele Gatti è stato Direttore Musicale del Teatro dell'Opera di Roma e precedentemente ha ricoperto ruoli di prestigio in altre importanti realtà musicali come l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre national de France, la Royal Opera House di Londra, il Teatro Comunale di Bologna, l'Opernhaus di Zurigo e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. I Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e l'Orchestra Filarmonica della Scala sono solo alcune delle rinomate istituzioni sinfoniche con cui collabora. (ANSA).