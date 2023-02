Eredi Jackson vicini a vendita catalogo musicale

(ANSA) - NEW YORK, 07 FEB - Gli eredi di Michael Jackson sono vicini a vendere la loro meta' del catalogo musicale del leggendario cantante in un affare da 800-900 milioni di dollari: lo scrive 'Variety' citando tre fonti a conoscenza delle trattative. Il pacchetto, in cui entrerebbe anche lo show di Broadway 'MJ: The Musical" e l'imminente film biografico 'Michael', rappresenterebbe un record nel mercato ancora in boom dei cataloghi musicali.

L'acquirente sarebbe la Sony con un partner finanziario. Sony ha gia' acquistato i diritti sulla musica di Bruce Springsteen per 600 milioni di dollari e quelli sulle registrazioni di Bob Dylan per 150-200 milioni di dollari (mentre il lato editoriale del catalogo e' andato a Universal Music per quasi 400 milioni).

(ANSA).