Adattamento musical di La La Land arriverà a Broadway

(ANSA) - NEW YORK, 08 FEB - Un adattamento in musical di 'La La Land' arriverà a Broadway. Lo scrivono diversi media statunitensi. Al progetto lavora la stessa squadra che fu impegnata nella pellicola che nel 2017 vinse sei premi Oscar, in particolare con le musiche di Justin Hurwitz e i testi di Benj Pasek e Justin Paul.

"Abbiamo messo insieme una squadra di prima categoria - ha detto Marc Platt, produttore del film e del futuro show -, per creare un musical che farà felici milioni di fan attuali di La La Land e che lo introdurrà anche ad un nuovo pubblico".

L'adattamento teatrale sarà diretto da Bartlett Sher, vincitore di un premio Tony per 'South Pacific' mentre il libretto sarà scritto da Ayad Akhtar e Matthew Decker.

Il film La La Land racconta la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling ed Emma Stone. Omaggia anche i classici film musicali prodotti a cavallo fra gli anni '50 e '60. Il titolo è sia un riferimento alla città di Los Angeles e al 'mondo dei sogni'. (ANSA).