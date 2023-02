Sollima apre 'La musica che sale' con Ravenna Festival

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Giovanni Sollima, Simone Zanchini e Flavio Boltro saranno protagonisti, con l'Orchestra giovanile Cherubini, della rassegna 'La musica che sale', in programma il 3 marzo, 14 aprile e 17 maggio, sempre alle 20, alla Darsena del Sale di Cervia (Ravenna), in stretto raccordo con Ravenna Festival. Nel solco della collaborazione che in questi anni si è concretizzata nella rassegna estiva 'Il Trebbo in musica', Cervia accoglie per la prima volta l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: venerdì 3 marzo, venerdì 14 aprile e mercoledì 17 maggio l'orchestra residente del Festival sarà alla Darsena del Sale per tre concerti di primavera con solisti eccellenti. Per il primo, Giovanni Sollima sarà al violoncello e alla direzione per il Concerto in do maggiore di Haydn incastonato fra due proprie composizioni, 'The N-Ice Cello Concert' e 'When We Were Trees'. La seconda data è impreziosita dalla fisarmonica di Simone Zanchini, con Giovanni Conti alla direzione, per le atmosfere tango dei brani di Richard Galliano, Roberto Di Marino e Astor Piazzolla. A completare il trittico, il trombettista Flavio Boltro e il suo quartetto uniscono le proprie forze a quelle del Decimino di fiati della Cherubini per un programma interamente dedicato al jazz. I concerti sono promossi dal Comune di Cervia in collaborazione con la Fondazione Orchestra Cherubini e Darsena del Sale-Fonoprint. "La restituzione al pubblico di un luogo dalla storia tanto affascinante ed emblematico della nostra comunità è stato un passo importante", commenta il sindaco Massimo Medri. "A distanza di poco più di un anno dall'inaugurazione della Darsena, questi concerti con l'Orchestra Cherubini e prestigiosi solisti italiani contribuiranno a definirne la funzione anche come centro culturale e musicale, uno dei volti del 'buon vivere' che Cervia rappresenta". (ANSA).