Sanremo: Chiara Ferragni è arrivata all'Ariston

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - La blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, tra gli ospiti più attesi del 73/o Festival di Sanremo (7-11 febbraio) è giunta nel pomeriggio al teatro Ariston. La settimana prossima, affiancherà Amadeus come co-conduttrice.

Fedez, invece, è stato avvistato qualche giorno fa mentre passeggiava in via Matteotti. A quanto si apprende, i Ferragnez avrebbero affittato una villa sulle alture, nel Comune di Cipressa, lontano dal caos di Sanremo, per trascorrere la settimana festivaliera.

Si tratta di villa Dendi, che in passato venne erroneamente attribuita alla famiglia di Mussolini. Una leggenda, o forse una bufala, che circola ancora in paese. "Ho saputo da un amico di fuori provincia che sono a Cipressa", afferma il sindaco del piccolo centro collinare, Filippo Guasco, con riferimento a Ferragni e Fedez. E aggiunge: "L'anno scorso, nei giorni del Festival, in quella villa ha soggiornato Elisa, che devo dire è stata molto cortese e apprezzata per la sua simpatia". Elisa, infatti, si fermò nella piazza del paese per salutare i bambini, regalando un piacevole fuori programma. (ANSA).