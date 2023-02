Nek e Renga insieme all'Arena di Verona

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Francesco Renga e Nek saranno protagonisti di un evento unico all'Arena di Verona, il 5 settembre, per celebrare insieme sul palco rispettivamente i 40 e i 30 anni di carriera artistica. "Renga Nek" sarà una serata in cui ripercorrere i percorsi di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni: da "Laura non c'è" ad "Angelo", da "Fatti avanti amore" a "Il mio giorno più bello nel mondo". Ci saranno anche questi, infatti, tra i brani che Renga e Nek porteranno sul palco dell'Arena.

L'Arena è un luogo caro ad entrambi gli artisti. Tutti e due infatti ne hanno già vissuto, singolarmente, l'abbraccio e il calore: Francesco Renga nel 2015 e nel 2019, Nek nel 2017 e nel 2019, quattro concerti sold out in una delle più importanti location italiane. L'appuntamento a Verona sarà solo uno dei tanti progetti che vedranno coinvolti insieme Renga e Nek nel corso del 2023.

Per questo spettacolo, i biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e nei punti vendita abituali. (ANSA).