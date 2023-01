Tutto Gaber rimasterizzato, torna "Far finta di essere sani"

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - A cinquant'anni dalla sua pubblicazione, torna in versione rimasterizzata "Far finta di essere sani" (1973): la registrazione live dello spettacolo che consacrò Giorgio Gaber come protagonista della musica e del teatro italiano è disponibile da mercoledì 1 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

L'uscita fa è parte del progetto "Remaster G.": in occasione del ventennale della scomparsa, la Fondazione Gaber e Carosello Records hanno infatti deciso di presentare la rimasterizzazione dell'intero catalogo del Teatro-Canzone di Giorgio Gaber.

Fu lo stesso Gaber, nel 2002, ad essersi personalmente occupato del suo vasto repertorio discografico, con lo scopo di renderlo più semplice e fruibile: a comporre il nuovo catalogo furono selezionate le undici registrazioni live degli altrettanti spettacoli di Teatro-Canzone rappresentati dal 1970 al 2000.

Il lavoro sul repertorio, ora reso più adeguato ai tempi in termini di sonorità e brillantezza, è stato prodotto da Carosello Records e realizzato dalla Fondazione Gaber in collaborazione con Davide Martini al Drum Code Studio di Sesta Godano dove Ivano Fossati nel 2018 realizzò l'album "Le donne di ora", prestigiosa rivisitazione di alcuni famosi brani del Signor G. (ANSA).