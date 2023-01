Sanremo: prima del Festival, Massimo Ranieri va su TikTok

Prima della partecipazione in trio con Gianni Morandi e Al Bano come super ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo, Massimo Ranieri sbarca su TikTok e pubblica sul suo nuovo profilo il video inedito del singolo 'E' davvero così strano', che porta la firma di Giuliano Sangiorgi, incluso nell'ultimo album di inediti 'Tutti i sogni ancora in volo'.

Visto il successo riscosso sui social, anche da parte di un pubblico più giovane del suo target di riferimento, l'eclettico artista, che ha da poco ricevuto l'onoreficenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, si diverte a cimentarsi su TikTok come @realmassimoranieri.

Il videoclip cartoon è stato realizzato da Marco Pavone con un lavoro di grafica che mixa immagini e musica trasportando lo spettatore in una atmosfera onirica attraverso le sensazioni di un uomo intrappolato in una vita convenzionale. Nel brano il protagonista sente la necessità di smettere di sorridere quando è in preda al tormento, di piangere di gioia e poi nascondere le lacrime, di esprimere le emozioni nel momento in cui le sta vivendo, senza rimandare. E si chiede se tutto ciò sia "davvero così strano". Massimo Ranieri si unisce così alla community di TikTok, abbracciandone la creatività.