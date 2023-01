Blanco, esce il singolo "L'isola delle rose"

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "L'isola delle rose" è il nuovo singolo di Blanco, disponibile da venerdì 27 gennaio sulle piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia.

Il ritorno del giovane artista arriva dopo l'incredibile catena di traguardi raggiunti nell'ultimo anno: 52 dischi di platino, 4 dischi d'oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente sold out e l'annuncio di due appuntamenti negli stadi previsti quest'estate (il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano). Blanco sarà inoltre tra gli headliner di One More Fest, il 23 giugno all'RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). (ANSA).