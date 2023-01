Inhaler, raccontiamo la nostra identità di band

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Ha il sapore di un club rock'n'roll come quelli di un tempo e che ancora oggi tentano di resistere oltre le mode di passaggio, il nuovo album firmato dagli Inhaler. Il lavoro da studio in questione si intitola 'Cuts & Bruises', tra rock, melodie e quel modo di fare musica fresco e libero come ci si aspetta da una band di ventenni.

Per la band irlandese, il risultato di tanto lavoro in studio è anche l'occasione di raccontare storie nuove, con un approccio sempre più internazionale. Il gruppo di Dublino, nato sui banchi di scuola del St. Andrew's College di Blackrock e nel quale militano il cantante e chitarrista Elijah Hewson (figlio di Bono Vox degli U2), il bassista Robert Keating, il chitarrista Josh Jenkinson e il batterista Ryan McMahon, ha anticipato l'uscita dell'album, prevista per il 17 febbraio, con il singolo 'Love Will Get You There' e con il relativo video, diretto da James Arden. "Il secondo album è quello che ci ha fatto capire davvero che band siamo - hanno spiegato gli Inhaler - e come possiamo raccontarci a modo nostro".

'Cuts & Bruises' arriva dopo l'album di debutto 'It Won't Always Be Like This', grazie al quale la band di Hewson e soci ha raggiunto il primo posto delle classifiche ufficiali di Regno Unito e Irlanda. L'album è anche quello che ha portato la band ad essere il primo gruppo irlandese in tredici anni in cima alla classifica degli album con un debutto.

"Il tema delle nostre canzoni - ha commentato Hewson - ora riflette più il nostro avere un'identità come band. Raccontiamo meno il mondo attorno a noi per dedicarci a quello che sta succedendo all'interno degli Inhaler". Complice della maturazione verso l'essenza della band, anche un film documentario dedicato ai Beatles.

In Italia gli Inhaler sono attesi per tre concerti il prossimo mese di maggio: il 13 all'Estragon di Bologna, il 14 all'Orion di Roma e il 16 all'Alcatraz di Milano. (ANSA).